Muğla'da baba ile oğlunu öldüren şüphelinin elinde bıçakla kaçtığı anlar kamerada

Muğla'da baba ile oğlunu öldüren şüphelinin elinde bıçakla kaçtığı anlar kamerada
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Muğla'da baba ile oğlunu öldüren şüphelinin elinde bıçakla kaçtığı anlar kamerada
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen olayda, tartıştığı Menderes Aşgın ve oğlu Kıvanç Aşgın'ı bıçaklayarak öldüren, anne N.A.'yı da ağır yaralayan Köksal U.'nun olayın ardından kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı. Baba ve oğlunun cenazeleri otopsi için Muğla Adli Kurumu morguna kaldırılırken, ağır yaralı anne N.A.'nın hayati tehlikesi bulunuyor.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde tartıştığı Menderes Aşgın (45) ve oğlu Kıvanç Aşgın'ı (12) bıçakla öldüren, anne N.A.yı (43) da ağır yaralayan Köksal U.'nun (35) olayın ardından elinde bıçakla apartmandan çıktığı ve motosikletine binerek kaçtığı an güvenlik kamerasına yansıdı.

Ortaca ilçesindeki bir tüpçü dükkanında çalışan Köksal U., dün saat 18.00 sıralarında, bir restoranda garsonluk yapan Menderes Aşgın'ın Terzialiler Mahallesi'ndeki oturduğu apartmanın ikinci katında bulunan evine geldi. Birlikte alkol aldıkları öğrenilen Köksal U. ile Aşgın arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Köksal U., mutfaktan aldığı bıçakla Menderes Aşgın ve oğlu Kıvanç Aşgın'a saldırdı. Köksal U., baba ile oğlunu öldürürken, Aşgın'ın 3 yıl önce boşandığı ancak aynı evi paylaştığı eşi N.A. ise aynı bıçakla ağır yaralandı. Evden gelen sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. N.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan N.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Kurumu morguna kaldırıldı.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine geldiği motosikletle kaçan şüpheli Köksal U.'yu yakalayıp, gözaltına aldı. N.A. ile gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Köksal U., polisteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edildi.

Öte yandan Köksal U.'nun olayın ardından elinde bıçakla apartmandan çıktığı ve motosikletine binerek kaçtığı anlar, yakındaki başka bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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