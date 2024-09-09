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Muğla'da aynı noktada yaşanan kazalarda 2 kişi yaralandı

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Muğla'nın Milas ilçesinde Bodrum Bulvarı üzerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 2 kişi yaralandı. İlk kazada bir otomobil sürücüsü, ikinci kazada ise bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazalarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde yarım saat arayla aynı noktada yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde Bodrum Bulvarı üzerinde meydana gelen ilk trafik kazasında bir otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza, 48 ARD 467 plakalı otomobilin Milas istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Otomobil refüjde bulunan bir elektrik direğine çarptı ve karşı şeride savruldu. Kaza sonucu araçta bulunan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Milas Devlet Hastanesi'ne sevk etti. İlk kazadan yarım saat sonra ise aynı bulvar üzerinde otomobil ile motosikletin karıştığı kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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