Muğla'da Ateşli Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla'nın 6 ilçesinde ateşli silahlar kanununa muhalefet nedeniyle gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ruhsatsız silah bulunduran ve sosyal medya hesaplarından silah teşhir eden şahıslara yönelik Bodrum, Milas, Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Marmaris ilçelerinde değişik adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 9 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, yivsiz av tüfeği,8 adet tabancalara ait şarjör, Bin 299 adet tabanca fişeği, 16 adet kurusıkı tabanca fişeği, 20 adet tüfek kartuşu, 320 paket gümrük kaçağı sigara ve 6 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden bir kişi tutuklandı. Ateşli ilahlar kanununa muhalefet suçundan 11 şahsa adli işlem yapılırken, 2 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - MUĞLA