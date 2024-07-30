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Muğla'da Arızalanan Lastik Botlarında Bulunan Göçmenler Kurtarıldı

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Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında lastik botları arıza yapan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Dalaman ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) kurtarılmıştır.

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında lastik botları arıza yapan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dalaman ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) kurtarılmıştır. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dalaman Göçmen Çocuk Muğla Sahil Güvenlik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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