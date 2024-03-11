Muğla'da Arızalanan Lastik Botla Kurtarılan Düzensiz Göçmenler
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun arıza yapması sonrası yardım talebinde bulunan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun arıza yapması sonrası yardım talebinde bulunan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Sahil güvenlik ekipleri lastik bot içerisindeki 6'sı çocuk 33 düzensiz göçmeni kurtardı. - MUĞLA