Muğla'da Arızalanan Fiber Teknede Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde bindikleri fiber teknenin motoru arız yapan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlikten yardım istedi. Sahil Güvenlik Botu tarafından yapılan operasyonda 10 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.
Muğla'nın Datça ilçesinde bindikleri fiber teknenin motoru arız yapan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlikten yardım istedi.
Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber tekne içerisindeki 10 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA