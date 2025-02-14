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Muğla'da Aranan Üç Şahıs Yakalandı

Muğla'da Aranan Üç Şahıs Yakalandı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Fethiye, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç şahsı yakaladı. C.K. hırsızlık ve kasten öldürme suçlarından 16 yıl 2 ay 20 gün, 11 yıl 29 gün ve 11 yıl 7 ay hapis cezası ile aranıyordu.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Fethiye, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde üç şahıs yakalandı.

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonrası, Fethiye Yeşilüzümlü Mahallesinde hakkında hırsızlık suçundan 16 yıl 2 ay 20 gün, Bodrum Mumcular Mahallesinde 'Açıkta bırakılmış eşya hırsızlık' suçundan 11 yıl 29 gün ve Marmaris ilçesinde 'Kasten öldürme' suçundan 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan C.K. yakalandı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanan üç şahıs, ceza tevkif evlerine teslim edildiler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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