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Muğla'da Aranan Şüpheli Yakalandı

Muğla'da Aranan Şüpheli Yakalandı
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Muğla'nın Milas ilçesinde, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan D.K. isimli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde 18 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar sonucunda hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan D.K. isimli şahıs Milas ilçesi Bafa Mahallesi'nde düzenlenen operasyon ile yakalandı. Şüpheli D.K. gerekli işlemlerinin ardından sevk edildi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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