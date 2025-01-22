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Muğla'da Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Operasyonlar

Muğla'da Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Operasyonlar
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Muğla Emniyet Müdürlüğü, 13-19 Ocak 2025 tarihleri arasında il genelinde aranan şahısların yakalanması için yoğun bir çalışma gerçekleştirerek, çok sayıda suçtan aranan kişileri adalete teslim etti.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13-19 Ocak 2025 tarihleri arasında Muğla il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalanarak adalete teslim edildi.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermi Satın Alma veya Taşıma, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Resmi Belgede Sahtecilik ve Hakaret suçlarından toplam 13 ayrı aranması bulunan ve 18 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Silahla Tehdit suçundan 12 yıl 10 ay 58 gün hapis cezası bulunan ve 8 Ocak 2025 tarihinden itibaren aranan bir şahıs, 18 Ocak 2025 tarihinde Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 11 yıl hapis cezası bulunan ve 14 Ocak 2025 tarihinden itibaren aranan bir şahıs, 16 Ocak 2025 tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muğla genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Kamu düzeni ve güvenliği için bu tür operasyonların süreceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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