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Muğla'da Aranan Şahıslar Yakalandı

Muğla'da Aranan Şahıslar Yakalandı
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, cinayet ve fuhuşa teşvik suçlarından aranan iki kişiyi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda cinayetten müebbet hapis cezası bulunan ve fuhuşa teşvik ve aracılık etmekten 23 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muğla genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile aranan bir kişi Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünce yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Fethiye ilçesinde ise 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan 23 yıl 7 gün hapis cezası ile aranan şüpheli Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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