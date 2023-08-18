Muğla'da aranan şahıs yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Seydikemer'de aranan şüpheli yakalandı. H.O. isimli şahıs, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranıyordu.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli Seydikemer'de yakalandı.

Hakkında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl, 6 ay karara bağlanmış hapis cezası ile yakalama kararı bulunan H.O. isimli şahıs Seydikemer İlçesi Bekçiler Mahallesinde Seydikemer JASAT Timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

H.O. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA