Muğla'da aranan şahıs uyuşturucu ticareti suçundan yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 10 yıl karara bağlanmış hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.Y. isimli şahıs Marmaris İlçesinde Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

B.Y. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA