Muğla'da Aranan Şahıs Operasyonla Yakalandı

Muğla'nın Ula ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 farkı suçtan aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "Bilişim Sistemlerinin, Banka ve Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 4 yıl, aynı büroca "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliğince "Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması" suçundan ifadeye yönelik arandığı belirlenen S.S. (42), Ula İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Toplamda 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarıldı. Buradaki işlemlerinin ardından S.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA