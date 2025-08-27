Muğla'da Aranan Şahıs Operasyonla Yakalandı

Muğla'da Aranan Şahıs Operasyonla Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ula ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 42 yaşındaki S.S. yakalanarak tutuklandı. Şahsın toplamda 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Muğla'nın Ula ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 farkı suçtan aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "Bilişim Sistemlerinin, Banka ve Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 4 yıl, aynı büroca "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliğince "Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması" suçundan ifadeye yönelik arandığı belirlenen S.S. (42), Ula İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Toplamda 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarıldı. Buradaki işlemlerinin ardından S.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ula
Adım adım savaşa! ABD nükleer denizaltı ve savaş gemileri gönderiyor

Adım adım savaşa! Nükleer denizaltı ve savaş gemileri gönderiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar

Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.