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Muğla'da Aranan Hükümlü T.Ç. Yakalandı

Muğla'da Aranan Hükümlü T.Ç. Yakalandı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, 14 ayrı suçtan ceza alan T.Ç. yakalanarak tutuklandı. T.Ç., silahlı yağma, tehdit ve kadına karşı işlenen suçlar gibi kapsamlı suçlamalarla 14 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 14 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç. isimli şahıs yakalandı.

T.Ç.'nin birden fazla kişi ile işyerinden silahlı yağma, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, tehdit, basit yaralama, taksirle ölüme neden olma, kadına karşı tehdit suçları olmak üzere toplam 14 ayrı suçtan 14 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunduğu açıklandı. 33 yaşındaki T.Ç. Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesinde yapılan operasyonlar ile yakalandı ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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