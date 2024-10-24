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Muğla'da Aranan Dolandırıcı Jandarma Tarafından Yakalandı

Muğla'da Aranan Dolandırıcı Jandarma Tarafından Yakalandı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, 24 yıl hapis cezası bulunan T.G. (55) isimli dolandırıcı şahıs yakalandı. Hakkında toplam 9 suçtan yakalama kararı bulunan T.G., Menteşe ilçesinde düzenlenen başarılı bir operasyonda tutuklandı.

Muğla'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 24 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Hakkında toplamda 9 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan T.G. (55) isimli şahıs, Menteşe ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla yakalandı. T.G.'nin, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 6 ayrı, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 1 ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan 2 ayrı suçu bulunuyor. Toplamda 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Yakalanan T.G Jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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