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Muğla'da aranan 47 kişi yakalandı

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamasında 6'sı kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 kişi yakalandı. Uygulamaya 448 personel katıldı ve toplamda 25 suçtan aranan şahıslar yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamasında 6'sı kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 kişi yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Muğla genelinde gerçekleştirilen uygulamaya 448 personel katıldı. Gerçekleştirilen uygulamada, konut dokunulmazlığını ihlal, hırsızlık, hakaret, resmi belgeyi yok etme veya gizleme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, siyasi partinim faaliyetlerini engelleme, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması, dolandırıcılık, parada sahtecilik gibi 25 suç olmak üzere toplam 47 şahıs 6'sı kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 41'i hakkında yakalama kararı bulunan) yakalanmıştır. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muğla Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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