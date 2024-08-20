Muğla'da aranan 3 kişi jandarma operasyonuyla yakalandı

MUĞLA(İHA) Muğla'nın Bodrum ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3 kişi, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarla yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, hakkında "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 29 yıl, 3 ay, 40 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararları bulunan O.D. (47) isimli şahıs, Gündoğan Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonla, hakkında "çocuğun cinsel istismarı ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararları bulunan T.A.(26) ile "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararları bulunan F.K.(45) adlı şüpheliler de Turgutreis'te gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA