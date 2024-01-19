Muğla'da Araç Yangını Vatandaşları Korkuttu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen araç yangını vatandaşları korkuttu. İddiaya göre yanan otomobilin yarım saat önce bakımdan çıktığı öğrenildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Cumhuriyet meydanında seyir halindeki 48 AE 341 plakalı otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden otomobil sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların ve valilik personelinin yardımı ile araçta çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken yanan aracın yarım saat önce bakımdan alındığı öğrenildi. Yangının bagaj kısmındaki elektrik aksamından çıktığı belirlenirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA