Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Arabada Tartıştığı Karısını Bıçaklayan Zanlıdan Kötü Haber

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde arabada tartıştığı karısını karnından bıçaklayan zanlı her yerde aranırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde arabada tartıştığı karısını karnından bıçaklayan zanlı her yerde aranırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Olay, Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Zihniderin Caddesi üzerinde sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 ASG 210 plakalı park halindeki otomobil içerisinde bulunan M.K. (43) ve Senem Kıvrak (40), henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın ardından M.K., eşi Senem Kıvrak'ı karnından bıçakladı. Kanlar içinde kalan kadın ağır yaralanırken, eşi M.K. ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan ve çok kan kaybeden kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı M.K.'nin bölgedeki dağlık alana kaçtığı tespit edilirken, şüphelinin bulunması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Menteşe Cinayet Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İBB KREŞ BAŞVURU SONUÇLARI: İBB kreş başvuru sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos kreş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 26 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Turkcell çöktü mü? Son Dakika Turkcell çöktü mü? 26 Ağustos son dakika gelişmesi... Mevlit Kandili ne zaman? Mevlit Kandili ne zaman 2024 Diyanet? Mevlit Kandili'nin önemi nedir?
title