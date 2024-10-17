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Muğla'da Ambulans ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Muğla'da Ambulans ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye sevk etti.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 48 EB 665 plakalı hasta nakil ambulansı ile 42 AKT 297 plakalı otomobil ilçe merkezinde çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk incelemelerde kazada ciddi bir yaralanma olmadığı belirlenirken, hasta nakil ambulansında bulunan hasta,112 ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Yatağan

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