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Muğla'da Alzheimer Hastası Kadının Kaybolma Anı Görüntülendi

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan alzheimer hastası 75 yaşındaki Sabriye Dedeoğlu'nun kaybolma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ekipler, kadını bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve 15 Temmuz günü öğle saatlerinden bu yana kayıp olan alzheimer hastası 75 yaşındaki Sabriye Dedeoğlu için ekiplerin arama çalışmaları sürerken kadının ormanlık alana giriş anı görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, alzheimer hastası olduğu öğrenilen Sabriye Dedeoğlu, Kötekli Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra uzun süre kendisinden haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, jandarma ve AFAD ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda Dedeoğlu'nun en son Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka kısmındaki ormanlık alana girdiğini güvenlik kamerası tarafından tespit etti.

Bu bölgede arama kurtarma faaliyetlerine ağırlık veren ekipler, yaşlı kadının bulunması için seferber oldu. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş şube ekipleri, Muğla İl Jandarma Komutanlığı zıpkın timinden 12, AFAD'dan 5, MEB AKUT ekiplerinden 6, SAR ekiplerinden 10, MAG-AME ekiplerinden 18 olmak üzere toplamda 51 kişi ve Muğla il Jandarma Komutanlığı'na bağlı iz köpeği ile kadavra köpeği kayıp yaşlı kadını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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