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Muğla'da Alzheimer Hastası Kadın Kayboldu

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki alzheimer hastası Sabriye Dedeoğlu, 15 Temmuz'dan bu yana kayıp. Ekiplerin arama çalışmaları 16. gününde devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve 15 Temmuz günü öğle saatlerinden bu yana kayıp olan alzheimer hastası 75 yaşındaki Sabriye Dedeoğlu için ekiplerin arama çalışmaları 16'ıncı günde devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, alzheimer hastası olduğu öğrenilen Sabriye Dedeoğlu, Kötekli Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra uzun süre kendisinden haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, jandarma ve AFAD ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda Dedeoğlu'nun en son Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka kısmındaki ormanlık alana girdiğini güvenlik kamerası tarafından tespit etti.

Bu bölgede arama kurtarma faaliyetlerine ağırlık veren ekipler, yaşlı kadının bulunması için seferber oldu. Ekipler 16'ıcı günde kadavra köpeği ile bölgede tarama faaliyetini sürdürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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