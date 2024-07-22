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Muğla'da Alzheimer Hastası Kadın Kayboldu

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Sabriye Dedeoğlu, 15 Temmuz'dan bu yana kayıp. Ekiplerin arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve 15 Temmuz günü öğle saatlerinden bu yana kayıp olan Alzheimer hastası 75 yaşındaki Sabriye Dedeoğlu için ekiplerin arama çalışmaları 7'inci günde devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra uzun süre kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası olduğu öğrenilen 75 yaşındaki Sabriye Dedeoğlu'nun ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, jandarma ve AFAD ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda Sabriye Dedeoğlu'nun en son Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka kısmındaki ormanlık alana girdiğini tespit etti.

Bu bölgede arama kurtarma faaliyetlerine ağırlık veren ekipler, yaşlı kadının bulunması için seferber oldu. Ekipler 7'inci günde de Sabriye Dedeoğlu'nu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

15 Temmuz 3-sayfa Menteşe Muğla 3.Sayfa Haberler

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