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Muğla'da Alzheimer hastası kadın kayboldu

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Sabriye Dedeoğlu, 5 gündür kayıp. Ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve 15 Temmuz günü öğle saatlerinden bu yana kayıp olan Alzheimer hastası 75 yaşındaki Sabriye Dedeoğlu için ekiplerin arama çalışmaları 5'inci günde devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 75 yaşındaki Sabriye Dedeoğlu, Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra uzun süre kendisinden haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, jandarma ve AFAD ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda Sabriye Dedeoğlu'nun en son Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka kısmındaki ormanlık alana girdiğini tespit etti.

Bu bölgede arama kurtarma faaliyetlerine ağırlık veren ekipler, yaşlı kadının bulunması için seferber oldu. Ekipler 5'inci günde 'de Sabriye Dedeoğlu'nu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Arama çalışmaları, kaybolan Sabriye Dedeoğlu'nun bulunması için tüm hızıyla devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Menteşe Muğla 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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