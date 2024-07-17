Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Alzheimer hastası kadın kayboldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Sabriye Dedeoğlu, kayboldu. Ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve 15 Temmuz günü öğle saatlerinden bu yana kayıp olan Alzheimer hastası 75 yaşındaki Sabriye Dedeoğlu için ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Sabriye Dedeoğlu, Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra uzun süre kendisinden haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, jandarma ve AFAD ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda Sabriye Dedeoğlu'nun en son Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka kısmındaki ormanlık alana girdiğini tespit etti.

Bu bölgede arama kurtarma faaliyetlerine ağırlık veren ekipler, yaşlı kadının bulunması için seferber oldu. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş şube ekipleri, Muğla İl Jandarma Komutanlığı zıpkın timi, AFAD, MEB AKUT ekipleri ve SAR ekipleri, iz köpekleriyle birlikte yoğun çaba sarf ederek Sabriye Dedeoğlu'nu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Arama çalışmaları, kaybolan Sabriye Dedeoğlu'nun bulunması için tüm hızıyla devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Menteşe Muğla Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak

Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak

 Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu

Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu

 Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Bakmadan Geçme

Antalya'da nar suyuna 1200 TL alan esnaf! Olay ne, ne oldu? Özge Özacar'ın sevgilisi kim? Özge Özacar'ın sevgilisi Oğuz Özmen kimdir, ne iş yapıyor? MASTERCHEF 17 TEMMUZ TANITIMI İZLE | MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı? Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'nu aldattı mı? Marmaris'te gezilecek yerler listesi! Marmaris'te tatile nereye gidilir, neler yapılır? Marmaris'in neyi meşhur? Yıldırım Yanılmaz öldü mü, neden öldü hastalığı ne? Yıldırım Yanılmaz kimdir, kaç yaşında öldü? Gaziantep'te gezilecek yerler listesi! Gaziantep'te nereye gidilir? Antep 1 günde gezilir mi? Mert Furkan Bayram kimdir? Atletico Madrid'in yeni transferi Mert Furkan Bayram kaç yaşında ve nereli? Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kaydı için hangi belgeler gerekli? 2024 Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? 17 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz sevgili mi? Barış Alper ve Şeyma Subaşı birlikte mi görüntülendi? Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarından kareler | Immobile antremanlara başladı mı? #9917 BEŞİKTAŞ- SHAKHTAR DONETSK MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş- Shakhtar Donetsk maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Mustafa Sarıgül şantaj olayı nedir? Mustafa Sarıgül kimdir ve kaç yaşında? ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ 2024 | Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım

Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title