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Muğla'da Alzheimer hastası kadın için arama çalışmaları devam ediyor

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve 15 Temmuz günü öğle saatlerinden bu yana kayıp olan Alzheimer hastası 75 yaşındaki Sabriye Dedeoğlu için AFAD ve NAK ekipleri tarafından arama çalışmaları 18'inci günde devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve 15 Temmuz günü öğle saatlerinden bu yana kayıp olan Alzheimer hastası 75 yaşındaki Sabriye Dedeoğlu için AFAD ve NAK ekipleri tarafından arama çalışmaları 18'inci günde devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Sabriye Dedeoğlu, Kötekli Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra uzun süre kendisinden haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, jandarma ve AFAD ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda Dedeoğlu'nun en son Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka kısmındaki ormanlık alana girdiğini güvenlik kamerası tarafından tespit etti.

Bu bölgede arama kurtarma faaliyetlerine ağırlık veren ekipler, yaşlı kadının bulunması için seferber oldu. AFAD, NAK ve Kadavra köpeği ile ekipler 18'inci günde bölgede tarama faaliyetini gerçekleştirdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

15 Temmuz Menteşe Muğla AFAD İnsan Hakları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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