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Muğla'da Alzheimer Hastası 90 Yaşındaki Kadın Kayıp, Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Muğla'da Alzheimer Hastası 90 Yaşındaki Kadın Kayıp, Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Muğla'nın Milas ilçesinde 90 yaşındaki Alzheimer hastası Makbule Sertbaş'ın kaybolmasının ardından jandarma ve AFAD ekipleri, geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. Sertbaş, 12 Kasım'da evinden ayrıldı ve kendisinden uzun süre haber alınamadı.

Muğla'nın Milas ilçesinde Alzheimer hastası 90 yaşındaki kayıp Makbule Sertbaş'ın bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akçalı Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Makbule Sertbaş 12 Kasım Salı günü sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Yaşlı kadın uzun süre evine dönmeyince yakınları sağlık durumundan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri, AFAD ve çok sayıda gönüllü ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, AFAD ve gönüllüler Sertbaş'ı bulmak için çalışma başlattı. Ekipler 32 saattir arama çalışmalarına devam ettirirken bölgede iz takip köpekleri ile aramalar devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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