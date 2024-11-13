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Muğla'da Alzheimer Hastası 90 Yaşındaki Kadın İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Muğla'da Alzheimer Hastası 90 Yaşındaki Kadın İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Makbule Sertbaş, evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri, Sertbaş'ı bulmak için geniş çaplı bir arama başlattı.

Muğla'nın Milas ilçesinde Alzheimer hastası 90 yaşındaki kayıp Makbule Sertbaş'ın bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akçalı Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Makbule Sertbaş 13 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Yaşlı kadın uzun süre evine dönmeyince yakınları sağlık durumundan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri Sertbaş'ı bulmak için çalışma başlattı. Arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı geniş çaplı arama çalışmaları sürerken, yetkililer Sertbaş'ı gören veya yerini bilen vatandaşların vakit kaybetmeden güvenlik birimlerine bilgi vermesini istedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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