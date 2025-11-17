Muğla'da Alkollü Sürücü Elektrik Direğine Çarptı: 1'i Ağır 2 Yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde alkollü olduğu ileri sürülen sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Akkaya yolu üzerinde 48 AL 076 plakalı aracıyla seyreden M.A., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede sürücünün hafif, yanında bulunan kızının ise ağır yaralandığı öğrenildi. Olay yerinde yapılan alkol testinde M.A'nın 138 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA