Seydikemer'de ahşap barakada çıkan yangında bir çocuk öldü - Haberler

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Seydikemer'de ahşap barakada çıkan yangında bir çocuk öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Seydikemer'de ahşap barakada çıkan yangında bir çocuk öldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ahşap barakada çıkan yangın sonucu 2 yaşındaki Suriyeli çocuk, feci şekilde yanarak can verdi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ahşap barakada çıkan yangın sonucu 2 yaşındaki Suriyeli çocuk, feci şekilde yanarak can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Eşen Mahallesi Aydınlar Sokak'ta Suriye uyruklu kişilerin yaşadığı ahşap barakada henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk eldi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında baraka kullanılamaz hale geldi. Yangında, 2 yaşındaki Suriyeli çocuk Halit El Hammadi hayatını kaybetti.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Seydikemer'de ahşap barakada çıkan yangında bir çocuk öldü

Seydikemer'de ahşap barakada çıkan yangında bir çocuk öldü

Seydikemer'de ahşap barakada çıkan yangında bir çocuk öldü

Seydikemer'de ahşap barakada çıkan yangında bir çocuk öldü

Seydikemer'de ahşap barakada çıkan yangında bir çocuk öldü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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