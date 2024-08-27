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Muğla'da 98 düzensiz göçmen yakalandı, 31 göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 98 düzensiz göçmen yakalandı, 31 göçmen ise kurtarıldı. Gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelileri hakkında adli işlemler başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 98 düzensiz göçmen yakalandı, 31 göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-88) tarafından İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekne durduruldu. Ekipler tekne içerisindeki 33'ü çocuk 98 düzensiz göçmeni yakaladı. Tekne içerisinde bulunan 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklendi. Göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen ile beraberinde 4 çocuk kurtarıldı.

Karaya çıkarılan 129 göçmen işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelileri ile ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Bodrum Göçmen Dünya Sahil Güvenlik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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