Üye Girişi
Haberler

Muğla'da 90 Yaşındaki Şerif Dayan Kayboldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 90 yaşındaki Şerif Dayan'ın kaybolmasının ardından arama çalışmaları başlatıldı. Dayan'dan bir daha haber alınamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, geniş çaplı bir arama çalışması başlatarak yaşlı adamı bulmak için seferber oldu.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 90 yaşındaki Şerif Dayan'ın kaybolmasının ardından arama çalışmaları başlatıldı.

Dün sabah saat 05.00 sularında evden ayrılan Dayan'dan bir daha haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kayıp olan Şerif Dayan'ı bulmak amacıyla geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı. Ekipler, Dalaman ilçesi ve çevresinde detaylı aramalar yaparak yaşlı adamı bulmak için seferber oldu. Dayan'ın yakınları, yaşlı adamın sağlık sorunları olabileceğini belirterek endişelerini dile getirdi. Ekiplerin yoğun çabalarıyla arama çalışmaları sürerken, aile de umutla gelecek iyi haberleri bekliyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Dalaman Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şampiyonlar Ligi kura çekiminde torbalar belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Whatsapp bildirim neden gelmiyor? Iphone ve Samsung Whatsapp bildirim sesi gelmiyor 2024? YENİ HAMSTER KOMBAT 29 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat Komba kartları ve yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? İstanbul'da yeni taksi sistemi nedir? Yeni taksi sistemi ne zaman uygulanacak? İBB yeni taksi sistemi nasıl kullanılır? Metroda Suriyeli çocuğu dövdü! Metroda çocuğu döven adam kim? Suriyeli çocuğu döven adam tutuklandı mı? CEM ZEYTİN HALKA ARZ Cem Zeytin kaç lot verir? Cem Zeytin hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu? Cem Zeytin hangi bankalarda var? ROBLOX AÇILDI MI? 29 AĞUSTOS ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... SON DAKİKA: Metrobüs kazasında kaç kişi öldü? Küçükçekmece metrobüs kazası nasıl oldu? Neslihan Atagün'ün bebeğinin cinsiyeti ne? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu? 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda özel sektör çalışıyor mu? 30 Ağustos Cuma günü hastaneler ve sağlık ocağı açık mı?
title