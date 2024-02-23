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Muğla'da 86 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

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Muğla'nın Milas ilçesinde 86 yaşındaki yaşlı kadın yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde 86 yaşındaki yaşlı kadın yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşlük Mahallesi Gümüş sokakta Şengül Gezer (86) yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Yakınları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gezer'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Emniyet güçleri olay yerine gelerek konuyla ilgi soruşturma başlattı. Gezer'in naaşı cenaze işlemleri için Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muğla Olay Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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