Muğla'da 85 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 85 düzensiz göçmen yakalanırken 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-11, KB-109, KB-35) tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisindeki 37 düzensiz göçmen ile beraberinde 19 çocuk yakalandı. Düzensiz göçmenler arasında bulunan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Bodrum açıklarındaki diğer olayda ise lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 11 düzensiz göçmen beraberinde 8 çocuk yakalandı. Olayda botta bulunan 1 kişi de göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Karaya çıkarılan 85 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken 3 göçmen kaçakçısı ile ilgili adli süreç devam ediyor. - MUĞLA