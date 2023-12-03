Muğla'da 82 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan çıkış hazırlığında olan ve karadan ulaşımın olmadığı bölgeye terk edilen toplam 82 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan çıkış hazırlığında olan ve karadan ulaşımın olmadığı bölgeye terk edilen toplam 82 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içindeki 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye'de bir başka düzensiz göç olayında karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu Sahil Güvenlik Dalış Timi ve İlçe Jandarma Karakol personeli tarafından 36 düzensiz göçmen müşterek hareket ile yakalandı.

Gece saatlerinde ise denizden yasa dışı kaçış için bindikleri lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan fiber karinalı lastik bot içinde 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA