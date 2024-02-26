Muğla'da 79 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 79 düzensiz göçmen yakalanırken 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında farklı zamanlarda 4 ayrı lastik botun olduğu ihbarını alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen bölgelere hareket etti. Yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği hareketli lastik botlar durdurularak 10'u çocuk toplam 79 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler arasında bulunan 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de ekipler tarafından gözaltına alındı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan şüpheli ile ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA