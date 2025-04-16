Muğla'da kayıp gençten 72 saat sonra kötü haber geldi

Muğla'nın Ula ilçesi ilçesinde kendisinden 72 saattir haber alınmayan 25 yaşındaki Mustafa Berkay Çırak'ın bulunması için Afad, jandarma ve gönüllü sivil toplum kuruluşları (STK) ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sonucunda gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, esnaf olduğu öğrenilen Mustafa Berkay Çırak motosikletiyle Köyceğiz ilçesine gezmeye gitti. Şahıstan bir daha haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbarın ardından jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti ve bölgede kapsamlı bir arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda, 72 saattir kendisinden haber alınamayan Çırak'ın en son Yuvarlakçay civarında görüldüğü tespit edildi. Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. İlk tespitlere göre, genç adamın o esnada tek başına olduğu bilgisine ulaşıldı.

Jandarma tarafından başlatılan arama faaliyetlerine, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri de destek verirken ekiplerin arama çalışması sonucunda şahsın Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Elmalı Mahallesinde ormanlık arazide hayatını kaybettiği belirlendi. gencin kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. - MUĞLA