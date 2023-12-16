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Muğla'da 60 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına deniz yolu ile geçmeye çalışan 60 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına deniz yolu ile geçmeye çalışan iki ayrı olayda 60 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında iki ayrı düzensiz göçmen olayında lastik botlar içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik tarafından bölgeye gönderilen botlar hareket halindeki lastik botlar içinde toplam 60 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme merkezine teslim edildiler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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