Muğla'da 6 ayda 385 anız yangını

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi son 6 ay içerisinde Muğla genelinde 385 anız yangını meydana geldiğini açıklarken, vatandaşları anız yangınları konusunda uyardı.

Yakılması yasak olmasına rağmen anız yakma olayları ile çok sık karşılaştıklarını ifade eden İtfaiye yetkilileri, anız yangınlarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek için muhtarlara büyük görev düştüğünü belirtildi.

Anız yakılmasının yasak olmasına rağmen anız yakma olaylarıyla çok sık karşılaştıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, son 6 ay içerisinde il genelinde 385 anız yangınına müdahale edildiğini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından anız yangınları sonucunda çıkan zararlar şu şekilde ifade edildi: "Anız yakılması sonucunda çıkan yangınlar her yıl milyonlarca liralık maddi zarar neden oluyor. Anız yangınları, orman yangınlarına, telefon ve enerji iletim hatlarının yanmasına, yol kenarlarında duman nedeniyle sis oluşumu sonucunda çeşitli trafik kazalarına yol açabiliyor. Anız yangınları ile birlikte hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçraması, yakın köylerdeki hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanması gibi birçok riski de ortaya çıkarıyor. Ayrıca anız yangınları toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden oluyor. Anız yakılması toprakları ve doğayı olumsuz etkileyerek söndürme çalışmaları esnasında binlerce ton su ile zaman ve maliyet kayıpları yaşanıyor.

Muhtarlara büyük görev düşüyor

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi anız yangınlarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek için muhtarlara büyük görev düştüğü belirtilerek, "Hububat hasadı sonrası artıkların ekonomik bir değer de taşımadığı düşüncesi ile anız yakmanın bir alışkanlık haline geldiği görülmektedir. Ülkemiz topraklarının şimdiki ve gelecekteki nesilleri doyuracak şekilde ürün verebilmesi ve gelecek nesillere güzel, yeşil, temiz bir çevre bırakılması anız yakmanın toprağa zarar verdiğinin herkes tarafından bilinmesine bağlıdır. Anız yakmanın zamandan ve maliyetten kazanç sağlandığı düşünülse de aslında ülke topraklarına büyük zarar verdiği unutulmamalıdır" denildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa