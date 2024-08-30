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Muğla'da 59 düzensiz göçmen yakalandı, 25 göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzensiz göçmenleri taşıyan bir grup yakalandı ve kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 59 düzensiz göçmen yakalanırken 25 göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-3, TCSG-1) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 40 düzensiz göçmen ile beraberindeki 19 çocuk yakalandı. Teknede bulunan 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında farklı zamanlardaki diğer iki olayda ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı ve lastik bottaki 22 düzensiz göçmen ile beraberindeki 3 çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Karaya çıkarılan 84 göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelileri ile ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Bodrum Göçmen Dünya Sahil Güvenlik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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