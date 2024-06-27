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Muğla'da 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 36 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 36 düzensiz göçmen ise yakalandı. İki ayrı olayda motor arızası nedeniyle sürüklenen göçmenlerin yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 36 düzensiz göçmen ise yakalandı.

Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından Bodrum açıklarındaki lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-110) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 14 düzensiz göçmen ile beraberindeki 22 çocuk yakalandı. Diğer olayda iki ayrı olayda ise farklı saatlerde denize açılan göçmenlerin bindiği iki lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri 6'sı çocuk 57 göçmeni kurtardı.

3 olayda karaya çıkarılan toplam 93 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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