Muğla'da 56 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen toplam 56 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen toplam 56 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Datça ilçesi açıklarında motor yat içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye Türk Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından tespit edilen motor yat içindeki düzensiz göçmenler Türk karasularına geri itildi. Motor yat içerisindeki 56 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA