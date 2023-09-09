Muğla'da 52 Suç Kaydı Bulunan Şahıs Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 52 ayrı suç kaydı bulunan ve 27 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan M.T., jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 52 ayrı suç kaydı bulunan ve 27 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan M.T., jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçlarından 52 ayrı suç kaydı bulunan M.T.'nin Bodrum'da olduğu belirlendi.

27 yıl, 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.T. isimli şahıs, Turgutreis Mahallesi'nde JASAT Timleri ve Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

M.T. isimli şahıs, tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA