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Muğla'da 5 Aranan Şahıs Yakalandı

Muğla'da 5 Aranan Şahıs Yakalandı
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Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla, Fethiye, Ortaca ve Seydikemer'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; Fethiye'de 3, Ortaca ve Seydikemer'de iki kişi olmak üzere haklarında kesinleşmiş hapis kararı bulunan 5 kişi yakalanarak cezaevlerine teslim edildi.

Ortaca'da kasten öldürme ve diğer suçlardan 19 yıl 8 ay 7 gün, Fethiye'de çocukları fuhuşa teşvik ve insan ticareti suçundan 15 yıl 6 ay, Fethiye'de hırsızlık suçundan 12 yıl 48 ay hapis cezası ile aranan şahıs Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Kasten Öldürme suçundan 15 yıl 4 ay 2 gün hapis cezası ile aranan şüpheli Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğünce ve Fethiye'de yalan tanıklık, vergi usul kanununa muhalefet ve tehdit suçlarından 13 yıl 5 ay hapis cezası ile araması bulunan şüpheli Fethiye'de yakalandı. Yakalanan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevlerine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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