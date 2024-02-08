Muğla'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Muğla - Aydın karayolu Akçaova Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaza karayolu üzerinde ışıklarda duran araca başka araçların arkadan çarpması sonucunda meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ekiplerin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor. - MUĞLA