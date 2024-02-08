Muğla'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Muğla'da meydana gelen trafik kazasında 5 araç birbirine çarptı ve 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu bildirerek sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Muğla'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Muğla - Aydın karayolu Akçaova Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaza karayolu üzerinde ışıklarda duran araca başka araçların arkadan çarpması sonucunda meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ekiplerin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor. - MUĞLA