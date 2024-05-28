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Muğla'da 45 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı

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Muğla'nın Datça ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında 45 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında 45 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Tespit edilen fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 11 düzensiz göçmen (beraberinde 6 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Yine Datça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde 34 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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