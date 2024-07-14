Üye Girişi
Haberler

Muğla'da 42 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına jet ski ile geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen ile birlikte toplam 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına jet ski ile geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen ile birlikte toplam 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum açıklarında jet ski üzerinde düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye hareket etti. Hareketli jet ski, ekipler tarafından durdurularak 3 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca Bodrum açıklarında başka bir düzensiz göçmen olayı meydana geldi. Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu. İçerisindeki 19 düzensiz göçmen ile beraberindeki 20 çocuk yakalandı. Karaya çıkarılan toplam 42 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bodrum Göçmen Muğla Sahil Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı

Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı

 CHP heyetinden Kırşehir'deki altın arama çalışmalarına tepki: Madenlere saldırı durumundalar

CHP heyetinden Kırşehir'deki altın arama çalışmalarına tepki: Madenlere saldırı durumundalar

 Donald Trump'a suikast girişimi! Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar

Donald Trump'a suikast girişimi! Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title