Seydikemer'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu yakalandı - Haberler

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Seydikemer'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Seydikemer'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G'nin ilçede olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Seydikemer'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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