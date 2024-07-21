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Muğla'da 4'ü çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve 4 çocuk ile birlikte 29 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4'ü çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-1) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen ile beraberindeki 4 çocuk kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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