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Muğla'da 4 Olayda 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 78 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gerçekleşen 4 olayda toplamda 33 düzensiz göçmen yakalanırken, 78 düzensiz göçmen de kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda göçmenlerin bulunduğu lastik botlar durduruldu ve kurtarma işlemleri gerçekleştirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4 olayda 33 düzensiz göçmen yakalanırken, 78 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 10'u çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında is Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 9'u çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Farklı saatlerdeki diğer iki göçmen olayında göçmenlerin bindiği iki ayrı lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklendi. Yardım talebinde bulunulması üzerine 11'i çocuk 49 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

4 olayda karaya çıkarılan 111 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bodrum Göçmen Muğla Sahil Güvenlik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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